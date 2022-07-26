非禮醉酒女客事敗拉落車　的士司機認罪囚逾1年

五旬的士司機接載醉酒外籍女乘客，色心頓起爬到後座摸其胸部及用手指插下體，再將她拉落車，並且不顧她爬上車頂，仍然開車離去。司機被控非禮、普通襲擊、及不小心駕駛3項控罪，案件原定今天（26日）在東區裁判法院開審，不過被告今天決定承認全部控罪，結果被裁判官溫紹明判入獄12個月2星期，另罰款3000港元。

51歲被告關仲偉，任職的士司機，他被控於2021年11月7日，在香港香港島半山堅道107號至109號翠苑外猥褻侵犯女子X；在同日同地襲擊女子X；以及在同日同地不小心駕駛。案情指，X當晚喝酒後乘坐被告的士，被告從司機位爬去後座，將X的內褲扯下，並將手指放入X的下體數秒。X反抗並叫「No」，被告便將X強行拉落車，再將她的手袋丢在路上，然後駕車離開。閉路電視拍攝到被告粗暴地扯X落車，X爬上的士車蓋，叫聲足以令被告聽見，但被告仍然選擇開車，令X從車蓋跌落地。被告在警誡下承認自己無法抗拒誘惑，摸了X的胸部數下，見她沒有拒絕就轉而摸她的下體，X反抗便拉她落車。

辯方律師求情時稱，有11次案底的被告犯案，只因見到X「着得比較少，客觀上令佢色心起」，才會乘人之危，並非有預謀犯案，X現時也沒有創傷。律師請求法庭考慮這只是單一事件，及被告已還押近5個月，對被告予以輕判。裁判官指，的士司機侵犯乘客是嚴重事件，因2人之間有信任關係，被告更利用對方醉酒去犯案，是加刑因素。被告的猥褻行為嚴重，牽涉用手指觸碰私處，即時監禁無可避免。裁判官最終就非禮罪及普通襲擊罪判監12個月2星期，不小心駕駛罪則判罰3000港元。

案件編號：ESCC 2415/2021