燒炭送絕症妻離世　電工認誤殺罪候判

無業男子於前年在家中布局燒炭，殺害罹患絕症的妻子。他今日（26日）在高等法院原訟庭承認誤殺罪，原本被控的謀殺罪則獲存檔法庭不予起訴。案情提及被告太太生前受到癌症折磨，劇痛使她難以寢食。當晚被告看見妻子點頭同意由他送其最後一程，就等待妻子入睡後執行計劃，並在房外播放佛經超度死者。法官把案件押後至8月17日作求情及判刑，期間為被告索取感化、精神及心理報告，但強調感化報告僅供參考。

58歲被告郭偉賢，被控於2020年1月30日，在鴨脷洲利民道百良大廈一單位謀殺其妻子陳秀雲。案情指被告與死者在婚後搬進涉案單位生活逾30多年。被告是一名電工，死者生前為兼職護士，但自死者於2018年確診第4期肺癌後，被告便辭職以專心照顧妻子。死者的病情日漸惡化，直至案發前約2天，醫生表示死者已藥石無靈，將於數天內離世。

案情續指，被告不忍心死者在醫院內孤單地離世，逐將死者接回家中照顧，並且準備好一袋炭以備死者同意燒炭時使用。當晚被告見到死者服下嗎啡及安眠藥後都無減病楚，又想起醫生的說法，逐向死者提出可以送她最後一程。被告連問多次後見死者點頭，便等待死者入睡後燒炭，並在臨離開房前吻死者的額頭道別。事後被告打電話報警自首，警誡下亦招認殺妻「想幫佢減輕痛楚」。精神科醫生診斷被告因照顧病妻而患上重性抑鬱症，使其心理混亂及妨礙道德判斷的能力。

案件編號：HCCC 88/2021