男子發短訊狂言炸《東方》　承認刑恐今判感化1年

去年10月有人向東方傳媒機構（下稱「東方」）發短訊，揚言「炸X咗東方日報」，東方即時報警，懷疑滋事者終在事發後半日內落網。警方徵詢律政司意見後，落案控告疑犯一項刑事恐嚇罪。涉案被告一度不認罪，直至案件開審之際，被告改為認罪。被告今午(26日)於粉嶺裁決法院、被裁判官陳炳宙判處感化1年。陳官判刑時，指新聞報道對文明社會十分重要，法庭不容許任何人威嚇正當的新聞工作者，惟考慮到被告並非干涉新聞報道，只是一時愚蠢、將情緒遷怒東方，加上被告認罪和無案底，才網開一面。陳官又提醒被告珍惜來之不易的機會，並在庭上特意澄清，強調本案有其獨特性，警告其他打算威嚇新聞從業員的人不要心存僥倖。

報稱任職穿梭巴士司機的47歲被告徐灶明，被控於2021年10月21日，威脅東方企控集團有限公司，會作出違法行為，即炸毀東方報業中心，意圖使東方企控集團的員工受驚。被告今天身穿白色上衣到法院，惟上庭前換上襯衫和繫上領帶，並多次照鏡整理，其神色緊張。

裁判官陳炳宙今午判刑時，指正當的新聞報道對文明社會十分重要，法庭不容許任何人向正當新聞工作者或從業員作出威嚇，故本案存在一定嚴重性，惟被告是因為報章不再刊登賭博分析，一時愚蠢而作出過激行為，案件不能與干涉新聞報道或採訪一概而論。陳官續指，被告只是將其人生的不如意遷怒東方，但並沒有付諸實行的打算，而報告亦透露被告一生努力工作、沒有案底，雖然他早年受到腰傷，但仍堅持工作，沒有淪為「寄生蟲」，考慮到被告認罪，陳官認為可以網開一面，最終判處被告感化1年，並須遵守一系列特別條件，包括依感化官指示接受心理輔導、戒酒、戒賭及參加小組活動。陳官判刑後，提醒被告「請你珍惜今日來之不易的機會」，又特意讚揚負責本案警員在短時間內拘捕被告，並在庭上特意澄清，其他打算威嚇新聞從業員的人不要心存僥倖，強調本案有其獨特性。

案情指，案發當日凌晨約3時半，東方所設的24小時報料熱線收到4則WhatsApp短訊，短訊含粗言穢語，更揚言要炸毀「東方日報」。警方經調查後，於同日下午約1時半拘捕被告。警誡下，被告承認發送涉案短訊，他解釋因為東方日報「無咗賭波貼士」、「我唔知點買波」，一時不忿便發訊息「整蠱」東方員工。

案件編號：FLCC229/2022