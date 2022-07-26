移民潮下中學面臨收生不足　派位中心疑有老師發傳單搶收學生

隨着近年移民潮，中一適齡學生人數持續下降，多區弱勢中學面臨收生不足危機。今日(26日)中一派位放榜，大批老師前往教育局位於觀塘的教育局新來港升中生派位中心，猶如「推銷員」般，每當有家長偕同子女到場，便一窩蜂爭相向其推介，期望能招攬新生入讀。

今年參加升中派位學生較去年大跌近5.3%，降至49,448人。對於適齡升中的新來港學生，教育局會另行派位，家長今日需到教育局學位分配組特設的派位中心領取結果。就記者所見，現場至少有十多名老師等候。家長甫來到，甚至尚未進入中心，已有大批老師主動上前攀談，推介其任教中學。惟不少家長態度冷淡，未有理睬便急步離去。有老師成功「推銷」家長，在附近詳細傾談報讀細節，亦有老師着家長在附近停車場等候私家車接送到中學。據悉，有關老師來自黃大仙、元朗、將軍澳等弱勢中學。

有不願透露姓名的老師表示，中學要派老師搶學生的行為很不健康，形容老師「好似sales咁」；又指現場或會有人借故收取學生註冊證，避免學生離開。惟記者並未見上述情況發生，老師只上前招攬到場家長與學生，亦未見有老師強行挽留家長。