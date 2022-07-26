水耕研發中心第二期投入運作　新技術栽種食用花及西洋菜等品種

香港土地少，農地更少。為推動農業新科技，漁農自然護理署早前與蔬菜統營處合作設立「全環控水耕研發中心」，今日（26日）中心第二期正式投入運作，旨在為業界示範更多先進農業技術，促進知識轉移並開發農業技術。

中心第二期展示了三款水耕新科技，包括「可移動水耕栽培系統」、「氣霧耕作系統」及與香港中文大學研發的「自動化水耕種植系統」，包括播種機械臂、物流機械人等。配合遙控系統遠端監控及管理環境參數，及透過排程讓機械人可於晚上進行工作，可達至24小時無間斷工作。中心今年亦首次推出「水間種植實習培訓先導計劃」為有興趣人士提供專業知識及實習機會。

中心近日亦成功栽種三款作物，包括兩種蔬菜及一種食用花，西洋菜、紫白菜苗及金盞花，而紫白菜苗更是全新雜交品種。漁農自然護理署農業管理主任李耀燿指，這三種作物經過測試後適合本地水耕，亦有文獻曾比較過水耕蔬菜與普通耕作作物營養上沒有分別，因此這三款作物營養價值高適合本地市民，而與普通水耕作物價錢相若。