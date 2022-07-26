竹篙灣社區隔離行小區管理　加快派送有需要物資

本港近日的新冠肺炎確診數目有回升趨勢，政府雖然停運多間方艙醫院，但竹篙灣社區隔離設施仍然運作，以接收需要隔離人士。民安隊總參事梁冠康今日(26日)表示，自6月開始試行的小區管理模式現階段已正式實行，該措施會將營地中每一期劃分為不同小區，再分配工作人員到每一區協助病人。

現時營地共分為第1至6E期，總共能提供9,000個單位，包括正在使用中的第1至第6A期，現時入住人數約有5,280人。由於大部分單位有兩張床位，亦有60個單位有3人床位，因此營地總共約能容納1.8萬人。梁又指，現階段能在短時間內提供約3,000個單位讓病人入住，亦有約2,000名民安隊、紀律部隊人員和已退休人士，會分為2至3人為一個小隊，每隊協助約60至80個單位。另外，營地亦設有關愛小隊，希望每日都能與所有病人溝通1次，了解他們的情況。

梁冠康表示，營地設有物流中心並配合小區管理模式，入住人士能透過中心系統通知物流中心，並由工作人員進行物資包裝，再以香港賽馬會提供的十多部高爾夫球車運送物資到各個單位。物資包括各種日常用品，例如牙膏、牙刷、廁紙、小食等，亦會配合有宗教需要人士提供適合的食物和居住環境。若有嬰兒入住亦會提供奶粉和尿片等物品。最後，入住人士能在營地使用「營健通」手機應用程式登記入住和點餐。