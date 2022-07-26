涉收4.1萬賄款代洽減租　物業代理遭廉署起訴

廉政公署今日(26日)落案起訴伯樂聯行(店舖)有限公司一名前物業代理，控告她涉嫌向一名夾公仔店租戶索取及收受賄款共41,000港元，替對方在新冠疫情下與業主洽商減租及續租。2人已獲准保釋，本周四(28日)將在九龍城裁判法院答辯。

被告鍾繡文(56歲)為伯樂聯行(店舖)有限公司前物業代理，被控共6項罪名，包括3項代理人接受收益及1項代理人索取利益，以及2項煽惑他人提供虛假資料。其男友伍志鴻(56歲)亦被控一項偽造帳目罪名。案發於2020年7月至10月期間，時任職伯樂聯行物業代理的鍾繡文，是一宗租賃交易的經手代理，一名租戶以月租14萬港元租用旺角一間店舖以經營夾公仔店，租約由2019年12月起為期1年。但該租戶自2020年初起，因疫情肆虐而要求鍾協助與業主洽商減租。

控罪指，鍾涉無合法權限或合理辯解，向該租戶收受3筆共21,000港元的賄款及索取另外一筆20,000港元的賄款，作為協助該租戶與業主洽商調減每月租金及續訂租約的誘因或報酬。另兩項控罪指，鍾涉非法煽惑該租戶，不誠實地向其核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用5張看來由一間裝修承辦商發出的收據，而收據顯示有關承辦商向該租戶提供服務而收費。餘下1項控罪指，伍涉捏改上述其中3張虛假收據，而收據被指用以掩飾支付予鍾的賄款。