研究指10%二形糖尿病患者　存不同程度心臟健康問題

本港目前有約70萬名糖尿病患者，即每10名港人就有1人中招；據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病患者將增至92萬人。大多數二型糖尿病患者最終的致死原因是嚴重併發症，例如心血管疾病及腎病等。有組織為二型糖尿病患者進行併發症評估檢查，研究數據發現，約10%患者表面上健康，但其實存在不同程度的心臟健康問題。

香港醫護聯盟從去年中旬開始，招募196名正在醫管局或私營機構接受治療的二型糖尿病患者，參與上述的「二型糖尿病人士併發症臨床數據調查」，並委託香港糖尿病專科中心協助，為參與者進行併發症評估檢查、整理數據及分析。結果顯示，即使在較好的病情管理下，仍有約10%參與者出現NT-ProBNP檢查異常，需要改善治療方案或進一步接受心臟檢查。內分泌及糖尿科專科醫生周振中指，NT-ProBNP在過去5 年被視為診斷和監測心臟衰竭的黃金指標，NT-ProBNP是心室細胞製造和分泌的荷關蒙，當心室出現擴張、肥厚或受壓等結構變化時，便會釋放在血液中。正常的NT-ProBNP數值介乎50pg/mL至125pg/mL，超標便有心臟衰竭風險，未來12個月因心血管病人院或死亡的機會，比低風險患者(數值低於125pg/mL)高出近3倍。

為預防併發症，醫生會建議患者每年進行一次全面併發症評估檢查，包括血液、尿液、足部和眼部檢查，一旦發現問題便可及早治療以減輕損害及致命風險。但此檢查只能有效判斷小血管併發症，如糖尿腎、糖尿眼等的風險，卻對大血管疾病如糖尿心，缺血性中風等束手無策，而NT-ProBNP則可彌補對併發症檢查的不足。