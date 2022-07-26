理大6年研一鏡　助兒童疫下減約4成近視加深速度

新冠肺炎疫情下學童經常接觸電子產品，容易引致近視加深。香港理工大學與機構豪雅鏡片(HOYA Vision Care)共同研發兒童近視控制鏡片，並於今日(26日)公布為期6年的臨床研究結果，證明近視控制鏡片能減緩兒童近視加深，6年內平均近視增加僅92度，每年不足15度。

團隊在亞洲為90名年齡8至13歲的兒童進行臨床研究，專注跟進佩戴近視控制鏡片的兒童近視加深情況，屬相關研究中跟進時間最長。參與測試的學童在換戴普通眼鏡後，雖然近視增長速度有上升，但沒有出現近視度數快速加深的反彈。理工大學眼科視光學院主任杜嗣河表示，近年疫情令到學童在家網課，令學生增加使用電子產品的時間，甚至有兒童在半年內增加了多達200度近視。他指出，與佩戴普通眼鏡比較，疫情下佩戴近視控制鏡片的兒童，近視加深速度減慢約4成。

杜認為，預計到2050年，全球有近半人口都會受近視影響。根據統計，近視兒童平均1年度數會加深50度左右近視。現時香港18歲或以下的學童亦有8成受近視所困擾，而大多數家長對此不以為意，認為二、三百度近視很平常。但他認為，高度近視有機會誘發青光眼、視網膜脫落、黃斑病變等病患，不容輕易忽視。