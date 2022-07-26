近5000港生北上升學　受限深圳灣配額　議員倡增名額改善檢疫

本港文憑試(DSE)放榜在新冠肺炎疫情下塵埃落定，而開學在即，不少港人學生回內地升學卻出現困難，主要因為現時深圳灣口岸配額每日只有2,000個，而與學生有關的人文關懷名額，只適用於在香港完成隔離且滯留5天及以上的留學生，以及參加重要考試人員。有政黨近期收到不少求助個案，擔心未能按時回到內地繼續學業，或於開學前到內地院校註冊學位，有機會被取消入學資格或受到處罰。有見及此，該政黨議員今日舉行視像會議，建議港府與中央商討增加人文關懷名額類別，並改善現行隔離措施，減輕內地檢疫房間的壓力。

議員郭玲麗表示，2022年香港中學畢業生選擇報名內地升學的總人數共約1.31萬人，其中經文憑試招生報名的確認人數為4,890，佔文憑試考生近10%人數，截至2020年7月共有1.62萬名香港學生在內地高校就讀。有關數字反映愈來愈多本港學生想到內地升學，惟現時過關配額難以滿足學生需求，其中兩類學生最受影響，分別是本身已經在內地讀書，回港放暑假的學生，以及趕於開學前到內地辦理註冊的學生。

議員梁熙建議港府向中央反映改善人文關懷名額，優先支援需要到內地辦理入學註冊手續的學生，以免被取消入學資格及喪失學位，而本身在內地就讀的幼稚園或小學生，建議容許其家長或監護人同行隔離。議員陳仲尼亦建議在香港設立「在港驛站」，讓需要前往內地的學生在本港的合適社區隔離設施作閉環式檢疫，並在完成後可以透過閉環通道直接前往內地。議員陳勇則認為集中管理及隔離本科及專科學生容易執行。