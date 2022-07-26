第32屆書展結束　貿發局錄85萬人入場　人均消費達879港元

為期7日的第32屆書展今日(26日)正式落幕，香港貿發局主辦表示，今屆共錄得85萬人次入場，較去年的近83萬人多2萬人次；而今年人均消費更達879港元，較去年的817港元亦有所增加。來到最後一日，書展場內仍然熙來攘往。各書商紛紛趁最後促銷，有書商甚至推出低至10港元1本的清貨價。亦有主打中小學補充練習的攤位推出多買多折的優惠，下午約3時半時收銀處前出現近40人排隊結帳的隊伍。場內可見不少中學生穿着校服結伴來場，亦有家長帶同子女來到書展。場外人流則大致暢通，未見有排隊入場的人龍。

書商王小姐表示，想營造嘉年華一般的氣氛，希望來客「開心買書，開心抗疫」，所以提供的折扣愈來愈多，直到最後一天推出了100港元10本書的促銷，有不少客人表現得難以置信。熱銷的書籍有靈異和玄學書籍，因為折扣的關係，人均消費至少100港元。她補充，喜歡看書的人有變少的趨勢，唯有以「難以置信」的折扣吸引顧客。人流方面，她指因為學生還未放暑假，今日人流比週末少，但也許人們對疫情習以為常，今年人流仍然比去年多。而銷情方面她指「始終比疫情前差」，但她認為他們提供的折扣有效吸引顧客。

來客周小姐表示，明顯感覺最後一日的促銷比前幾天多，而且書展的補充練習更齊全，特地趁最後一天帶同子女來購買。她認為今年的書展氣氛比較好，人流也較多，但今日人流比週末少。她指去年為了防疫而減少外出，取而代之閱讀多了電子書，因此去年花費得較少，但因為子女始終喜歡實體書，今年來場花費了3,000港幣以上，購買了一些醫學保健的書籍，也為子女購買了旅遊書、文具、漫畫、衞斯理等文學作品、補充練習，以及訂購了兩年的兒童雜誌。她更指，今日的贈品較多，女兒買書時店員還免費贈送了兩本書。