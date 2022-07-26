多6名新冠患者離世　已打3針八旬婦街上暈倒　送院搶救不治

疫情攀升，持續有多名患者離世，衞生防護中心今日(26日)公布，再增6人死亡，第5波累計9,265人染疫後死亡。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，新增的死亡個案包括3男3女，年齡介乎84至97歲，均非來自院舍。

6名死者中，首名死者為84歲老婦，無接種新冠疫苗，本身患有腦中風及腦退化，在殮房作死因調查時發現確診。第2名是88歲老婦，已打了3針新冠疫苗，本身無長期病，7月17日在街上暈倒，送往急症室後證實不治。第3名是97歲老翁，本身患糖尿及血壓高，入院後至昨日(25日)離世。第4名是94歲老婦，送入醫院急症室後證實確診，處方口服抗病毒藥，昨日不治。第五名是87歲老翁，本身患糖尿病及曾中風，在內科進行治療，昨日惡化不治。第六名是85歲老翁，已打兩針新冠疫苗，本身患腎衰竭，確診後入院，有細菌性腹膜炎，最後不治。

關慧敏又提到，醫管局已在不同地方為合適病人處方新冠口服藥，至7月24日已38000劑新冠口服藥，包括2.1萬劑默沙東藥廠生產的莫納皮拉韋(Molnupiravir)，以及1.7萬劑輝瑞藥廠生產的帕克斯洛維德(Paxlovid)。她又指，愈來愈多長者確診死亡，大部分均是有長期病，呼籲他們若確診需盡快求醫。