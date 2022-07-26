添524宗學校呈報確診　涉447學生及77教職員

本港多間學校疑現感染傳播，連日來有多個涉疫班別須停課。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(26日)新增524宗學校呈報確診個案，來自387間學校，涉及447名學生及77名教職員。另過去7日共有243間學校錄得2宗或以上個案，其中有11間學校的涉疫班別被中心建議停課一周。

停課的學校班級包括，屯門青松侯寶垣中學的2N班28名學生中，有3人確診；元朗世德幼稚園K2B班24名學生中，累計3宗確診；善一堂安逸幼稚園，全日幼兒班B班18人中有2人確診；九龍城民生書院5A班31名學生中有5人確診；中華基督教會燕京書院，1C班31名學生中有5人染疫；香海正覺蓮社佛教普光學校，是特殊學校，4C班3名學生有1人染疫，其餘兩人須檢疫。

元朗公立中學校友會鄧英業小學6D班的20名學生，3名學生染疫；高主教書院幼稚園上午低班禮班，昨日(25日)5名學生及一名教師確診，今日再多2名學生中招，累計8名師生染疫。金巴崙長老會耀道中學3A班32名學生，4名學生染疫。聖文德天主教小學，5DS班30名學生，3名學生確診；6BR班21名學生，3名學生染疫；香港靈糧堂秀德幼稚園，AN2班19名學生，2名學生中招。