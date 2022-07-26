鄭若驊夫安樂工程涉違競爭條例　競審處12月處理剔除申請

前律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程被指違反《競爭條例》，上月中遭競爭事務委員會入稟競爭事務審裁處控告，指該公司與信興集團及另2間公司的工程師，涉及空調工程的潛在反競爭行為，要求競審處作裁決，裁定眾被告違反「第一行為守則」，並向他們施加罰款。案件今早（26日）在審裁處主任法官夏利士席前提訊。競委會一方表示，將會修改狀書，信興集團的代表則表明理解修改後之狀書內容後，不排除申請剔除訴訟。法官最終先預留今年12月1日及2日用作處理信興的剔除訴訟申請。

本案的申請人為競爭事務委員會，答辯人分別是安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司（安樂）、信興機電工程有限公司及信興集團有限公司（信興）、安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純、及信興高級經理關兆堅。

今早法庭先安排作閉門提訊，至近中午才作公開提訊。申請方表明將會修改狀書，故法庭給予時間讓其呈交經修改的狀書及讓答辯方回應。而代表信興集團2間公司及其經理的大律師則表明，可能會要求剔除訴訟，但要先研究經修訂的狀書後才再作決定，故法庭先預留時間屆時開庭處理其申請。

案件編號：CTEA 2/2022