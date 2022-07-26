失智漢涉斬死鄰居　雖不宜受審但控方仍須證案

黃大仙竹園南邨前年發生命案，1名53歲男子造訪鄰居單位時，疑遭鄰居亂刀狂插。他嘗試逃命，對方卻追至樓層走廊繼續施襲，驚動其他鄰居報警。最終事主送院，同日不治，涉案鄰居被控謀殺罪。雖然陪審團昨天（25日）裁定被告的精神狀態不適宜答辯或受審，但控方仍要舉證，以證明被告確曾殺人。控方今天（26日）向陪審團開案時陳詞表示，死者身上有60多處刀傷。被告於警誡下則稱死者當時問他借錢，期間談及死者曾經「篤背脊」，令他丟掉工作，「怒火嚟咗」就執刀插向死者，並逐漸變得瘋狂，結果失控斬了死者幾十刀，自言「控制唔到自己」、「我覺得自己有問題」。

58歲被告陳鴻芬，報稱無業。他被控於2020年6月9日，在竹園南邨華園樓某單位謀殺葉喜成。辯方早前就被告是否適合答辯或受審提出爭議，並傳召精神科醫生作供，力陳被告患失智症。陪審團最終裁定被告不適宜答辯。住在同層、自稱是YouTuber 的姓陳女子供稱，當日她聽到人嗌「救命」，打開門就望到事發單位外，一名紅衣男子拉著另一人後衣領，嘗試扯他入屋，其後紅衣男在走廊，用刀不停插向對方背部，陳形容「地下全部都係血」。她於是報警，同時用手機拍了段長約30秒的片段。

控方今天亦在庭上播放被告與警方進行的錄影會面，被告稱與死者相識約30年，是街坊也是朋友。他們以前曾在同一公司做清潔工，因被死者「篤背脊」，致他失去工作。他形容死者「爛賭」，經常問他借錢。當日下午1時許，死者又到其住所借錢，期間說到死者令他沒了工作。死者否認，並着他「唔好信人」。他與死者遂為此開始吵架。過程中他從枱面執起一把刀插向死者背部，「一插就知道返唔到轉頭」。死者曾試圖拉開鐵閘逃走，他當時暗忖「慢慢嚟，唔使急，佢都走唔甩」。至樓層走廊，他繼續用刀插死者，插眼插頭又插頸。有鄰居曾喝止，他就向對方說「唔好咁多事」。他向警方直言「冤有頭債有主，我有分寸，唔會亂嚟」。

案件編號：HCCC 11/2022