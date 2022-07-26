冀再放寬入境限制　林健鋒倡改為7日家居隔離

儘管海外入境香港已由過去入住指定隔離酒店14日，改為7日，但工商界仍不斷要求再度放寬措施。商界議員林健鋒今日(26日)提出，在推出「紅黃碼」和配合戴手環的措施下，建議把現有入住隔離酒店7日的措施優化，改為家居隔離7日。

林健鋒指出，反正檢測確診人士都可以進行居家隔離，為何從外地返港的非確診人士就不可居家隔離呢？由於防疫抗疫仍不可鬆懈，因此優化隔離措施的前提，是政府從速推出「紅黃碼」，以及規定接受居家隔離人士必需佩戴手環。他相信即使很多人都不介意佩戴手環，但為防有人於隔離期間自行剪斷手帶，而政府又難以頻密派員上門巡查，建議家居隔離7日期滿後，須前往指定中心剪手帶。

他又引述一位從事金融業的世姪女近日向他訴苦，說疫情爆發以來不便出差海外，而有關工作就以遙距方式教導新加坡的同事如何處理，結果日積月累之下，大部分技巧已為對方所掌握，擔心若不盡快恢復海外通關的話，飯碗早晚不保。他又指政制及內地事務局前局長譚志源早前在加拿大染疫，林呼籲港人前往放寬檢疫措施的國家旅遊，亦務必做好防疫措施。