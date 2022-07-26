政Whats噏：陳振英坐正財會主席　傳廖長江出山做司法委會主席

4名議員轉跑道加入政府，加上政府早前任命新一屆行政會議成員，立法會多個委員會主席出現變動。聽聞，立法會各板塊喺上禮拜傾掂數，各委員會嘅正、副主席人選已經塵埃落定，財務委員會主席由副主席陳振英坐正，財會副主席將會由航運交通界議員易志明擔任。

財委會主席陳健波被委任為新一屆行政會議成員，佢早前話要兼顧行會同立法會職務，而辭去主席一職。立法會秘書處今日(26日)就發信，促議員就財委會主席職位的人選作出提名。據了解，財會副主席陳振英將會頂上、擔任財委會主席，而佢本身兼任嘅政府帳目委員會主席一職，就需要待陳振英成功擔任主席後，再由帳委會委員內選出，聽聞邵家輝有意加入帳委會同競選主席。對於有傳易志明接任財會副主席，佢回覆話如果大家支持，都樂意學習同接受嘅。

至於因麥美娟同張國鈞，分別加入政府擔任民政及青年事務局局長及律政司副司長，立法會房屋事務委員會同司法及法律事務委員會主席出現空缺。據聞，將會由工務小組委員會主席盧偉國兼任房屋事務委員主席，建制派班長廖長江就會「出山」接手司法及法律事務委員會主席。另外，據聞人事編制小組委員會副主席一職，就會由議員周浩鼎擔任喇！雖出現有議員同時擔任小組委員會同埋事務委員會主席，但新人依然冇份擔任主席。