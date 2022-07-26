近85%基層家庭長期中港分隔　團體議員齊促盡快通關

新冠肺炎疫情嚴重影響基層家庭，加劇貧窮之餘，更令很多中港家庭被迫分隔兩地多時。有團體早前進行訪問，發現近85%受訪基層指疫情下長期與內地家人相隔，家庭未能團聚，令家庭關係變差，甚至影響求醫、子女學業等。該團體今日(26日)聯同一眾基層市民前往立法會申訴部，反映通關家庭需要及提出建議。有與會議員表示會建議深圳灣口岸人文關懷名額新增家庭團聚簽單程證類別，且向中國內地部門反映增加限額及完善名額抽籤方法。

香港社區組織協會早前調查訪問的467名基層市民，其中有19.5%人表示疫情下未能出外工作及開工不足；有50.7%受訪家庭總收入較疫情前減少，每月收入中位數由1.35萬港元降至1萬港元，陷入更貧困。對於檢疫隔離費動輒要價5,000至1萬港元，有94.9%受訪者因未能負擔費用而被迫留港。另有84.8%基層市民自疫情爆發後，一直沒有與身在內地的親人會面，時間中位數長達22個月，當中70.9%表示親人患病但未能幫忙照顧，17.6%更有親人去世，惟未能奔喪盡孝。有50.1%受訪人士一家被迫分隔兩地；更有46.9%指與家人關係變差及爭執增加；另12.2%甚至考慮離婚。此外，有9.9%跨境學童及已批單程證的學童未能回港返學，影響學業；亦有19.9%基層未能回到國內覆診及取藥，延遲求醫，增加健康風險。

有見及此，協會建議政府盡快制訂通關時間表，並分階段落實，以及分階段增加通關名額，而未正式通關前，可人道酌情處理緊急人士免檢疫通關；人民關懷通關名額類別應增設家庭團聚及中國內地簽單程證、處理文件，香港政府亦可協助人民關懷名額，收集處理緊急名額資料，再交回內地，加快審批等。今日出席聆聽的議員都表示重視家庭團聚需要，會建議人民關懷名額新增家庭團聚簽單程證類別，且向中國內地部門反映增加名額及完善抽籤名額方法。