中大研究指南亞裔HPV疫苗接種率低　與醫護言語不通成主因

接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗能有效預防HPV感染及子宮頸癌，惟本港的南亞少數族裔接種率尤其低。香港中文大學醫學院那打素護理學院今日(26日)發表有關南亞少數族裔對接種子宮頸癌疫苗的挑戰研究。研究團隊發現，南亞裔的母親一般對子宮頸癌、HPV病毒或HPV疫苗缺乏認知，加上疫苗價錢昂貴、使用醫療服務時面對語言障礙等，亦是令南亞裔的家庭未有讓女兒接種苗的原因之一。

中大研究團隊去年5月至9月期間，進行對於南亞少數族裔中影響父母對女兒接種子宮頸癌疫苗決定的挑戰和促成因素研究，並訪問了73名南亞裔母親，她們最少有1名9歲至17歲的未成年女兒。當中所有受訪者均認為醫護專業人員提供的資訊和建議可信，但過往從沒就女兒接種HPV疫苗獲得相關建議，而家人的支持對於她們決定是否讓女兒接種HPV疫苗亦十分重要。而大部分南亞裔母親均表示，在使用醫療服務時有面對語言障礙，例如有一名印度裔母親稱，在為女兒安排接種時，難以與說中文的醫護人員溝通。

研究團隊建議，政府應加強宣傳子宮頸健康與HPV疫苗接種；並應撥出更多資源增加傳譯服務；亦可提供疫苗資助，為所有18歲以下青少年提供補打HPV疫苗接種服務等，以助推高接種率。