政府延續社交距離措施　生效期間為7月28日至8月10日

本港新冠疫情持續，每日新增個案仍然高企於四位數。政府今日(26日)公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施兩周，生效時間為7月28日至8月10日。

港府表示，疫情呈持續上升趨勢，各區污水監測病毒量亦有所回升，社區出現不同的Omicron變種病毒株新亞系傳播。隨着個案增加，整體入院人數持續上升，嚴重或危殆個案數目明顯增多，雖然按比例計暫時尚算平穩，但已對公營醫療服務構成壓力。政府在平衡控疫和社會及經濟活動的需要後，決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施，不擬放寬。

所有餐飲及表列處所須在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業，餐飲業務負責人在每天凌晨零時至上午4時59分，須繼續停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，每枱最多8人，可進行不超過120人的宴會活動。酒吧/酒館可於每天上午5時至翌日凌晨1時59分營業，每枱最多4人，顧客人數為處所容納量上限的75%。另戲院、表演場所、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制維持為處所容納量上限的85%，顧客可在戲院放映廳內飲食。