網絡詐騙再趨嚴重　調查：釣魚郵件內容度身訂造　用戶易受騙

網絡詐騙禁之不絕，有網絡安全公司今(26日)公布最新電子郵件威脅指數，截至今年6月，過去一年電郵威脅風險持續上升，最常見是網絡釣魚和商業電郵詐騙攻擊，仍處於「高」風險級別水平。報告指出，黑客近期發出的釣魚郵件，內容幾乎是針對收件人度身訂造，利用及冒充當地品牌的宣傳口號與標題，使電郵成功吸引收件人的反應，更透過引入QR Code等新方法，使其易於回應釣魚電郵。有大量網絡釣魚郵件被設計成以回贈和退款為目的，透過釣魚網址來獲取收件人的個人和信用卡數據。

企業方面，調查指56.9%香港企業遭受比以往更多的惡意電郵攻擊，平均每天會面對2次網絡釣魚攻擊。最多的攻擊來自美國，佔39.4%，而更令人擔憂是從香港發起的電郵攻擊幾乎佔10%。報告亦提到，絕大部分的電郵攻擊針對超過1,000位員工的大型企業，或少於100位員工的小型企業。分析指，黑客認為這些目標更值得去攻擊。

調查又指，從攔截的電郵中發現，港燈、PayMe、恒生銀行、匯豐銀行、港鐵、稅務局等本地企業及機構頻頻被冒充。其中，PayMe是電子消費券支付工具之一；黑客在報稅交稅時期，冒充稅局發出各種催稅郵件，更可迫使收件人在壓力和催促下回郵；假冒港鐵電郵則通常以回贈作誘餌。