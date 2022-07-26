實現香港碳中和　團體籲政府擴大氫燃料電動巴士試驗計劃

為實現政府早前定下的2050年碳中和目標，專營巴士營辦商、能源公司及不同學者和非牟利機構一同組成「零排放交通聯盟」，並在今日(26日)發布《零排放交通建議白皮書》，提出減碳藍圖，其中涵蓋建議落實電子道路收費系統，及擴大試驗電動巴士和氫燃料電動巴士計劃的規模。

聯盟認為，要實現香港碳中和目標，政府需制訂政策解決專營巴士的營運挑戰，包括可供選擇的零排放巴士品牌和型號有限；零排放商用車量的續航里程不能滿足香港的交通需要；營運零排放巴士需要高昂投資成本；以及載客量減少。思匯董事會主席歐陽杞浚認為，政府雖然設下了碳中和目標，但沒有制訂確實明確的路線圖，令專營巴士營運商無所適從。

聯盟向政府共提出了6項加快減碳的關鍵措施，包括與專營巴士公司合作，加快並擴大試驗電動巴士和氫燃料電動巴士計劃的規模，從而測試零排放車隊的營運表現及技術可行性。亦應須為零碳排放專營巴士制訂有明確時間表的路線圖，同時減少相關技術發展和應用的監管限制。健康空氣行動行致總裁馮建瑋表示，民調顯示有72%受訪者支持專營巴士全面零排放，「如果專營巴士可將整個車隊過渡到零排放車輛，可以為其他行業樹立榜樣，為改善公眾健康邁進一大步。」