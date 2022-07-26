涉藉詞按摩非禮朋友10歲女兒　侍應作供否認案押後8.4裁決

48歲男侍應涉於去年12月在其天水圍住所房間內非禮其朋友的10歲女兒，藉詞替她按摩而觸碰其胸部，案件今日（26日）在西九龍法院續審。被告作供自辯，承認有按摩事主但堅稱無非禮。裁判官施祖堯把案件押後至8月4日裁決，期間被告須繼續還押懲教看管。

報稱侍應的48歲被告梁勝祖，被控於2021年12月4日，在香港新界元朗天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。被告作供表示，與X的繼父是好朋友。X的繼父工作繁忙，不時找他幫忙看顧其兒女。案發當日他一直在家照顧兒子。當日X曾聯絡被告，主動要求到他家，而被告亦以短訊告知X住址。X到達案發地址並與被告兒子玩耍，2名兒童到被告房間床上玩玩具，及趴在床尾以手機看影片。之後被告兒子和X表示想到公園玩或到客廳。被告擔心2人到客廳玩耍會吵醒在客廳梳化睡覺的女嬰。便提議在房替他們按摩，讓他們留在房內。被

被告表示他曾用手指按壓兒子及X的背部，分別為2人按1分鐘後，便轉用腳踭按摩他們背部約3至7分鐘，用腳踭按摩時有為2人蓋上棉被。被告否認按摩過程中曾伸手入X的衣服內及捏胸。被告指X曾要求「玩夜啲」，但被告堅持要送X回家。途中X稱肚痛及難以步行，要被告抱起她。控方盤問時指，被告的警誡口供中，曾稱「我沒有幫X按摩」，但今天庭上作供卻稱曾替X按摩。被告解釋對警員所問的「按摩」理解為認真及正常的按摩；而他當日為兒子及X的按摩，是出於玩耍心態，並不認真。

案件編號：WKCC 977/2022