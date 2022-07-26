巴士公司疫下頻削班　今年首季班次投訴按年升267%

本地專營巴士在第五波疫情期間大幅削減班次，嚴重影響市民出行。據交通諮詢委員會交通投訴組今年首個季度報告公布，今年1至3月期間，專營巴士服務共收到2,684宗投訴，較去年同期升38.1%。其中，492宗投訴涉及班次，按年急增267%；1,211宗投訴涉及穩定性，按年升40%。有投訴人指，巴士縮班與乘客量的跌幅不成正比，脫班及班次不穩導致候車時間長和車廂擁擠，恐增加染疫風險。若干投訴人更表示，專營巴士營辦商應維持原有的服務班次，不應只顧維持財政健全。

交諮會報告提到，巴士營辦商臨時調整服務，須向運輸署申請，並考慮多項因素，例如乘客需求的增減幅度、巴士路線載客率、擬議服務調整後乘客的候車時間、巴士資源調配，以及市民對縮減服務建議的接受程度。第五波疫情期間，考慮到有巴士車長確診而須缺勤，專營巴士營辦商雖獲運輸署批出臨時調整服務，但仍須密切監察乘客需求，並按需要適時加強服務。直至公共服務4月21日起恢復，運輸署遂要求專營巴士營辦商恢復大部分早前暫停的巴士服務。

另外，疫情下市民減少外出，其餘公共交通服務的投訴數字普遍減少，公共小巴今年首季共接獲725宗投訴，按年少17%；的士投訴1,013宗，按年少22.1%；同期鐵路服務投訴80宗，遠少於去年同期181宗。