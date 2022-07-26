西貢街市室溫直逼40°C　議員斥工程只聞樓梯響

近日本港天氣持續升溫，酷熱天氣下全港多個無冷氣街市猶如「蒸爐」，有議員今日（26日）聯同食物環境衞生署署長楊碧筠到西貢公共街市了解居民及商販情況。街市的室溫直逼40°C，高溫環境影響食物質素更影響人流，惟現時全港仍有約55%公眾街市或熟食市場未有安裝冷氣，議員批評政府多個街市的全面翻新工程至今只聞樓梯響，要求食環署亦應將西貢街市納入街市現代化計劃。

炎熱潮濕的街市環境除影響大眾購物外，亦影響商販的工作和食物質素。有魚檔商販表示每日花錢購置大量冰塊，卻因太熱而霎眼融化；有肉檔商販則指肉類容易變壞；亦有菜檔指出風扇吹乾蔬菜，經營環境大受困擾。議員葛珮帆要求署方應在短期內加裝強力的風扇及冷風機等，增加場所的空氣流通兼降溫，盡快為西貢及其他街市安裝冷氣。政府曾指要獲得8成商戶同意才可以啟動安裝冷氣工程的門檻過高，希望政府研究降低門檻。

政府曾在2018/19年的《財政預算案》中宣布，將會預留20億港元作更新現代化街市，惟至今在食環署管理的96個公眾街市或熟食市場中，有53個仍未安裝冷氣。葛批評，單是早前爭取大圍街市安裝冷氣已花逾10多年，而近年只有香港仔街市的翻新工程，楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市的全面翻新工程至今只聞樓梯響。