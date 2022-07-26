涉供鳳姐交差換警通水掃黃　「一樓一鳳」前經營者被帶往法庭

一名被廉政公署通緝的「一樓一鳳」前經營者，返港後今日(26日)被帶往東區裁判法院應訊。被告涉嫌串謀妨礙司法公正，按照「通風報信」協議，在警方的掃蕩行動中安排妓女被捕。被告昨日(25日)傍晚由內地返港時被捕，今午被帶往東區裁判法院。主任裁判官嚴舜儀將案件押後至9月20日再提訊，被告暫時還押懲教署看管。

陳肇其，60歲，2019年6月被落案起訴兩項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。他否認控罪，但2020年1月2日未有到東區裁判法院出席審訊，法庭遂向他發出拘捕令。案件涉嫌於2016年5月至2017年3月期間發生，被告與另一名人士在灣仔區兩座大廈經營多間「一樓一鳳」。警方灣仔區特別職務隊案發時曾在該兩座大廈進行執法行動。

控罪指陳肇其涉嫌與上述另一名經營者與其他人士串謀作出傾向妨礙司法公正的行為。他們涉嫌安排預定數目的妓女，在獲預告的警方掃蕩行動中被捕；而警方只會在由指定妓女佔用的房間進行調查。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴陳肇其及上述另一名經營者。該另一名經營者承認控罪，最終判囚15個月。