政Whats噏：與創科工業局項目主任同名同姓　孫東議助人工躍升？

由立法會議員躍身成政府官員，帶埋自己嘅心腹當然好辦事，就好似律政司副司長張國鈞嘅政治助理由其黨友陳倩雯出任，佢係張擔任立法會議員時嘅議員助理。東網亦發現前選委會界別議員、創新科技及工業局局長孫東嘅一名議員助理，同局內一名項目主任（局長辦公室）同名同姓，唔通佢都跟咗孫東加入該局？

根據議員開支申報，孫東喺今年4月時，以2.5萬港元聘請一位名叫唐曉明嘅人士擔任議助，職位係行政主任，處理孫東喺立法會嘅事務。而政府電話簿上，一位人士中英文姓名寫法皆與孫嘅議助唐曉明一樣，正於創新科技及工業局擔任項目主任（局長辦公室），薪水亦倍增添。東網翻查記錄，傳媒界亦有人叫唐曉明，同孫東嘅議助姓名相同。東網致電唐求證，對方只承認在政府任職，但拒絕透露職位詳情。根據未重組前嘅創新及科技局嘅招聘廣告，當時該職位以月薪58,635港元起跳，最高可達93,710港元。

之不過，請一個有經驗嘅議助都唔容易，唔單止要靠行內人士介紹，有議員亦都透過買廣告請議助。就好似屬同一工會嘅勞工界議員梁子穎同選委會界別嘅陸頌雄，佢哋就喺報紙落咗3日廣告，盛惠2240港元，要求應徵者守法自律，不需工作經驗，同時對勞工發展等有興趣。另一議員黃元山就選擇上網登足2星期廣告請研究助理，用咗2108港元，最後有成47人遞交申請，534人瀏覽，睇嚟吸引力亦相當大喎！