內港漁船入水傾側　今晚將起吊暫泊十號碼頭

澳門內港早前有漁船入水傾側，海事及水務局表示，船東今日(26日)進行漁船起吊，期間海事局派船於現場戒備及提供協助，並跟進清理油污和掃描海床等善後工作。今早，起吊船隊到達內港28號碼頭對開的錨地。經現場評估後，起吊船隊人員在局方監督下繫穩漁船的繩纜，並於中午開始起吊，預計今晚將完成整個起吊工作，其後將臨時停泊於十號碼頭，以檢查漁船受損情況及清理雜物，並繼續多項善後工作，包括清理油污、掃描海床等，確保事故中沒有障礙物掉落，以防影響船隻通航。

由於漁船入水嚴重，僅駕駛室露出水面，為減重及增加浮力，漁船需緩慢起吊，並配合同步抽走船內積水。為確保油污得到適當處理，起吊船隊抽走積水後須進行過濾才能排放。過程中局方船隊和人員亦在現場監督和戒備，以隨時處理突發事故。

漁船起吊間，近灣仔的內地海域內有一艘香港註冊的漁船入水後迅速沉沒，海事局即時在現場設置吸油棉條防止油污擴散，以及放置警示標誌，並通報珠海相關部門跟進處理。相關船東稍後亦會安排起吊船隊吊起漁船。局方提醒漁民團體，，應定期檢查和留意漁船的船體結構及安全情況，尤其是木質漁船，採取適當措施預防事故發生。