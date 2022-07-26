寵物公園內掐頸撳地訓黑柴　警拘懷疑虐犬男

網上早前流傳一段懷疑虐狗影片，攝下一名身穿背心的男子在宋王臺遊樂場的寵物公園「管教」一隻黑色柴犬，過程中單手緊握牠的頸部，將其壓落地面，狗狗不住掙扎哈氣，發出斷斷續續的哀叫，背心男仍然無動於衷，掐頸的手力度不減，另一隻手指向狗狗，頻頻大叫「Stop！(停止)」。狗狗一直被按壓地上，表現痛苦，令場內其他使用者感到不安。

警方表示，涉事柴犬掙扎過程超過半分鐘，九龍城警區動物罪案專隊主動調查事件，經深入追查及情報分析後，成功鎖定疑犯身份，並迅速展開行動。今日(26日)下午，探員掩至疑犯位於牛池灣富池徑的住所，以涉嫌「殘酷對待動物」將他拘捕。被捕人士姓連(39歲)，報稱司機，現正被扣留調查，警方目前仍在調查案件，不排除稍後有更多人被捕，呼籲任何人如目擊案件經過，請與調查人員聯絡。

警方重申，殘酷對待動物屬非常嚴重的罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物》條例，任何人如胡亂地作出或不作出任何行為，導致任何動物受到不必要的痛苦，即屬違法，一經定罪，最高可判處監禁3年及罰款20萬港元，市民切勿以身試法。