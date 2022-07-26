張振興伉儷書院爆醜聞　男師涉對男生作不當行為　教局正調查

柴灣天主教喇沙會張振興伉儷書院1名中學男教師，被指對1名男學生作出不當行為，後者及舊生均已向教育局舉報。教育局今(26日)回覆表示，警方正調查事件，而涉事教師亦已離職，局方待調查事結後就所掌握的資料，審視其教師註冊資格。

教育局表示，局方一直與有關學校緊密聯繫，跟進事件。警方目前正調查有關事件，局方不便作出評論，並重申一直以來，即使涉嫌失德教師已離職，局方仍會跟進相關事件。另外，涉事學校亦於昨日(25日)發出通告，指本月5日收到匿名信件投訴有關事情，法團校董會已經按校本機制成立「專責小組」作出調查及嚴肅處理。為保障學生安全，校方立即暫停該名被指控的男教師所有接觸學生的工作。由於事件已由其他機構介入調查，全校師生現階段不宜作任何揣測及發表意見，以免影響相關調查工作。

經翻查資料，涉事學校在創校時為一所男校，1986/87學年起大學預科班開始招收女生，但隨着高考改制成文憑試(DSE)，該校在2011/12學年停收女生。直至2021/22學年再獲教育局批准，轉為男女校並從中一重收女學生。