車Cam直擊：的士切線私家車拒讓路　糾纏半分鐘的哥終認輸

開車「停一停」、「讓一讓」，有助減少交通意外發生，不過該駕駛禮儀在本港就較為罕見。有車主近日在社交平台發布車Cam影片，可見旺角洗衣街出現一段「爭線大戰」，一輛的士欲在前面路口左轉，邊打燈邊切線至左邊路線時，惟鄰線的白色私家車堅決不讓。不論的士駛得多近，私家車依然未見有讓出空間予的士，反而繼續向前行駛，雙方不斷靠近，最近時甚至只得「一紙之隔」。的士司機疑因屢試屢敗，最終只好放棄。

從網傳影片可見，的士及私家車均在自己的行車線行駛，前者雖因要左轉遂打算切線，但的士司機即使見到鄰線私家車與前方巴士的空間不大，亦堅持切線至兩車之間。私家車司機亦疑因不滿的哥太遲預示及強行切線的行為，將車駛近前方巴士車尾，拒漏一點空間供的士「乘虛而入」，結果雙方糾纏過程接近半分鐘，多次出現驚險場景，所幸未見有意外發生。有網民見到片段後，更表示佩服，「居然咁樣都唔撞，真係好嘢」、「兩個都好功夫、」「香港人揸車真係好大壓力，一個車位都爭一餐」。

其實，運輸署列明司機駕駛時應注意的事項亦寫明，轉線有關規則其實很簡單，但很多駕駛人卻不遵守。選定行車線後，應保持在原線行駛。不要駛越車路分界線、經常切線或在車輛中間左穿右插，更不要強行駛入其他行車線，也不要不必要地逗留在快線上。同時駕駛時的壞習慣和惡劣態度，不單是粗魯無禮和惹人討厭，更易生危險，有時甚至違法，而太貼近前車是導致交通意外的主因。