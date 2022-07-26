多65廈納強檢　粉嶺芬園已婚警務人員宿舍上榜

再增65幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

此外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約95%預約名額。政府已於鴨脷洲邨增設流動採樣站，明日亦將於荃灣梨木樹邨及青衣長青邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.柴灣富景花園7座

2.柴灣富景花園8座

3.柴灣富景花園9座

4.柴灣富景花園10座

5.天水圍天恒邨恒通樓

6.天水圍天恒邨恒運樓

7.深水埗匯璽III 8座

涉及多宗病例的地點如下：

1.大圍豐盛苑榮盛閣

2.大埔富善邨善翠樓

3.屯門新圍苑新珮閣

4.大埔大元邨泰樂樓

5.長沙灣元州邨元智樓

6.上水清河邨清朗樓

7.馬鞍山欣安邨欣喜樓

8.東涌滿東邨滿泰樓

9.將軍澳裕明苑裕昌閣

10.沙田碩門邨新碩樓

11.粉嶺祥華邨祥智樓

12.深水埗富昌邨富悅樓

13.將軍澳翠林邨輝林樓

14.馬鞍山利安邨利豐樓

15.鴨脷洲利東邨東逸樓

16.藍田德田邨德盛樓

17.沙田禾輋邨康和樓

18.牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍2座

19.荃灣愉景新城11座

20.大圍美城苑暉城閣

21.將軍澳尚德邨尚禮樓

22.牛頭角彩德邨彩義樓

23.鑽石山鳳德邨黛鳳樓

24.秀茂坪寶達邨達康樓

25.將軍澳健明邨健華樓

26.大埔寶雅苑逸和閣

27.東涌迎東邨迎福樓

28.沙田禾輋邨協和樓

29.石硤尾石硤尾邨美柏樓

30.沙田博康邨博達樓

31.大圍顯徑邨顯富樓

32.長沙灣元州邨元滿樓

33.葵涌葵馥苑安葵閣

34.秀茂坪曉麗苑曉暉閣

35.粉嶺華心邨華冠樓

36.青衣長青邨青楊樓

37.半山區柏道4號寶威閣B座

38.大圍新翠邨新偉樓

39.將軍澳清水灣半島6座

40.將軍澳英明苑明亮閣

41.屯門富泰邨頌泰樓

42.將軍澳英明苑明達閣

43.西灣河嘉亨灣1座

44.香港仔香港仔中心海珠閣

45.粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍2座

46.筲箕灣東熹苑逸熹閣

47.天水圍天悅邨悅榮樓

48.何文田何文田邨適文樓

49.天水圍天華邨華悅樓

50.牛頭角彩德邨彩仁樓

51.荃灣梨木樹邨樂樹樓

52.石硤尾白田邨詠田樓

53.紅磡昇御門1座

54.香港仔田灣邨田澤樓

55.黃大仙黃大仙下邨龍豐樓

56.元朗朗屏邨珠屏樓

57.屯門恒福花園6座

58.屯門友愛邨愛廉樓