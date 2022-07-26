助劏房初中生計劃　政府爭取下月公布

政府早前成立4個工作小組，分別處理跨代貧窮、土地房屋供應等問題。由政務司司長陳國基領導的跨局跨部門行動小組，正制訂協助來自弱勢社群，尤其是居於劏房的初中學生向上流動的計劃，第一期將設2000個名額，為期1年，他指爭取8月公布計劃細節，隨後展開友師和學員招募。他今日(26日)到訪明愛荃灣社區中心，與住在劏房的基層家庭家長和學生會面，指他們對計劃的反應正面。

針對衞生情況，政務司副司長卓永興今日主持「地區事項統籌工作組」第二次會議。工作組一致通過在8月展開為期3個月的「全港清潔運動」，並會加大約4000個日常清潔工作力度的地點，以及着力清除各區約600個的衞生和街道管理黑點。他指工作組已就樓宇滲水、垃圾屋、鼠患等跨部門的「老、大、難」問題進行研究，以期盡快提出針對解決方案，建立「標準運作模式」可供各區恒常化執行。

另外，財政司副司長黃偉綸亦主持了「公營房屋項目行動工作組」第二次會議，審視未來10年的公營房屋項目，制定務實措施，以加快部分項目提早分階段落成，使公屋申請者盡快上樓，落實行政長官提出的「公屋提前上樓計劃」，同時亦審視了有潛力應用「組裝合成」建築法的項目。另外，亦正研究透過加強不同部門協作，精簡建屋程序，提出具體「提效」、「提速」的方法。該工作組正撰寫工作報告，可望九月底向行政長官提交具體建議。