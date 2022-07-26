小鐵漢發高燒　急症室候逾4小時未獲轉介　父斥醫管局管理不善

患有先天性心臟病的5歲「小鐵漢」Kansas，自出生至今已歷經多次大手術，繼本月12日完成機械心瓣手術後順利出院，前日(24日)更與家人去迪士尼樂園遊玩，可見其精神不俗。不過，Kansas爸爸今晚(26日)在社交平台表示，兒子昨晚(25日)開始發燒，雖然今早睇完醫生已食藥退燒，但至晚上突然再高燒，「仲要呼吸好辛苦同好攰冇哂力」。無奈的是，Kansas前往天水圍醫院急症室，家人希望轉院至剛完成手術的兒童醫院，但又因天水圍醫院沒有兒科未能安排轉介手續，續只能安排Kansas轉至設有兒科的屯門醫院再安排轉介，其繁複程序更令Kansas爸爸不滿，「親愛的醫院管理局，其實你哋嘅系統同程序都幾複雜同混亂架喎」。

Kansas爸爸今晚7時許發文交代兒子病情，又指最驚是上星期手術出現後遺症，唯一幸運的是Kansas每兩小時進行一次檢測，目前都沒有確診新冠肺炎。不過，他們在天水圍醫院急症室等候期間就遇上上述煩人的程序，「入咗天水圍醫院急症室，又話天水圍冇兒科，問佢可唔可以轉返去跟開呀囝Case同剛剛做完手術出院嘅兒童醫院？又話兒童醫院只接受兒科轉介，佢冇兒科，做唔到轉介。話要先轉去屯門醫院兒科，再喺屯門醫院嘅兒科轉介去兒童醫院先得，但由天水圍醫院去屯門醫院嘅醫護車要等到凌晨2、3點先有！又話如果你等唔到，你可以自己搭車去，不過要喺屯門醫院重新排過急症。」

結果，Kansas只好在急症室先照完X光，至剛剛仍在等候醫生安排。Kansas爸爸亦表示只是「純粹寫下依家嘅感受」，不過對目前狀況倍感無奈的他，亦批評醫管局，「前線有前線努力」、「做管理嘅就繼續玩系統玩流程」。