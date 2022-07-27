東方早倡議去殖化改革　除金髮　顯黑髮

本港殖民地色彩仍未完全洗走，經《東方日報》倡議下各大紀律部隊已轉用中式步操，惟法庭現時仍有部分審訊使用英文，區域法院及高等法院法官，審案時仍須穿戴金色假髮及法袍。學者認為，港府應加快除殖步伐，考慮安排讓法官摘除假髮，盡快完成司法改革。

在英國和大部分英聯邦國家，假髮是法庭服飾之一，假髮配上黑袍是英國司法系統的象徵，有些人認為法官戴上指定式樣假髮，象徵法律公正無私，戴上假髮就代表去除私心雜念，成為法治的化身，公正無私的辦案，而本港回歸後，裁判法院的裁判官、終審法院法官毋須戴上假髮，但區域法院和高等法院法官仍要戴上假髮。近年社會上有聲音指出，盲目跟隨英國習俗有損國民身份認同，認為本港要洗脫殖民遺風，脫髮除袍，並應使用本港市民熟悉的中文進行審訊。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，雖然本港與英國一樣使用普通法，但法官的假髮及法袍仍帶有強烈的殖民色彩，而同樣具殖民地色彩的「御用大律師」稱謂亦已改為「資深大律師」，因此認為將來可逐步廢棄穿戴假髮及法袍的規限。

此外，現時主要以英語聆訊的模式或會導致不諳英文的市民困惑，鑑於近10年已逐漸有聆訊使用中文，故陳認為未來可增加以中文聆訊的比例。而對於港府增設律政司副司長等職位，陳表示歡迎，期望增設職位後可提高檢控效率及加強法律教育。