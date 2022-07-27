疫情復熾　74%餐廳憂生意再受損

抗疫兩年半，食肆營業一直受到政府限制。有外賣餐飲平台調查發現，餐廳對今年第2季業績滿意度，以10分為最高，達到6.4分，按季升1.1分，亦為疫情爆疫以來最高。但近期疫情復熾，每日新增確診宗數達4000宗，74%受訪餐廳稱擔心疫情反彈或會嚴重影響生意。

港府於今年4月再次派發電子消費券，有65%受訪餐廳認為消費券令今年第2季的收入輕微或大幅增加，23%餐廳稱已準備了相關市場推廣及宣傳活動，48%餐飲業東主亦正考慮於今年第3季推出相應推廣活動，以配合港府於今年8月派發第2階段消費券。隨着堂食生意穩步復蘇，48%受訪餐廳表示，曾於今年第2季增聘員工，而為挽留員工，55%受訪餐廳計劃於今年第3季加薪，18%餐廳預料加薪幅度介乎5%至10%，47%餐廳則預料加薪介乎2%至5%

展望將來，受訪餐廳稱高昂的租金及食材價格，讓餐飲業於今年第2季面臨巨大壓力。74%受訪餐廳表示非常或有點擔心新冠疫情或出現反彈，即使當局延長了堂食時限及放寬社交距離措施，仍然不足以紓解業界的憂慮。