房協首辦中小學「奪領爭霸電競賽」　盼啟發同學思考房屋議題

香港房屋協會首次舉辦以房屋為主題的中小學電競比賽「奪領爭霸電競賽」，讓學生從生動有趣的電競遊戲中，學習香港的房屋發展，以及長者房屋等知識，激發學生對房屋事務的興趣，啟發他們思考相關議題。準決賽及決賽於昨日(26日)在數碼港電競場舉行，「中學組」(中一至中三)冠軍由東華三院李嘉誠中學奪得，而「小學組」(小三至小六)則由東莞學校(上水)獲得冠軍寶座。

比賽過程中，參賽隊伍必須要答對一系列由房協度身訂造的題目，方可「攻城略地」，擴大版圖，於限時內，領土與分數最多的隊伍便能獲勝。參賽者回答的問題內容均圍繞與房協相關的房屋發展、建屋技術、長者房屋及服務、可持續發展、人口老化趨勢等。比賽期間，房協亦特別為參賽隊伍安排實地參觀及學習活動，加深學生對房協及相關服務的認識。

賽事合共吸引80間中小學、超過2,800名學生參加，比賽分初賽、準決賽及決賽3個回合，初賽於去年12月至今年2月舉行，兩個組別各有6間學校進入準決賽，每組各有3支隊伍再脫穎而出進身決賽一較高下，爭奪冠、亞、季軍殊榮。房協行政總裁陳欽勉表示，房協注重創建未來，亦重視年輕人的發展，今次首辦電競比賽，以創意聯繫青年，鼓勵同學在網遊中取勝之餘，增進對房協及香港房屋發展的了解，幫助他們選擇發展方向貢獻社會，為房屋服務業界注入新動力。