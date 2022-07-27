電子報稅節省1.7億成本　許正宇：目標為年輕人提供機遇

電子報稅愈來愈普及，財經事務及庫務局長許正宇今早(27日)在電台節目表示，財庫局的目標是為香港增值，推行電子報稅平台後，預計未來3至4年可節省1.7億港元成本。當局另一工作重點是為年輕人提供更多機遇，包括推行「創造就業資助計劃」，令企業創造更多新職位。他曾與會計界溝通，計劃資助十多名會計界中高層人員到內地培訓，讓他們了解內地法規，以及內地的機遇和發展空間。

許表示，新一屆政府將以「以結果為目標」，包括訂立稅務寬免法例，以吸引私募基金來港投資。當局正與深圳前海方面商討，讓在港成立的私募基金，以較簡便審批手續獲得通過到內地投資。香港作為亞洲第二大私募基金樞紐，政府將強化該角色及放寬基金架構，包括引入有限合夥的制度或設立開放式基金公司。

問及本港會否跟隨美國加息步伐，許正宇指出，本港是外向型經濟，外圍經濟活動對香港有很大影響，短期或會受美國加息影響。本港整體金融體系及銀行體系穩健，存在中長期的經濟動力。惟他重申，隨着美國加息，從事投資等相關活動的成本或會增加，呼籲市民要小心衡量風險。