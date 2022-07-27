響應2050年零排放目標　政府擬明年底推氫能巴士試行計劃

政府計劃在明年年底前於兩條巴士路線中，展開氫能巴士試行計劃，以比較氫能巴士與電動巴士及傳統的柴油巴士的性能和營運分別。環保署助理署長梁啟明今早(27日)在電台節目表示，希望在取得明確數據後，設計好未來新能源車運作的基本條件，響應政府在2050年前望實現的車輪零排放終極目標。思匯政策研究所行政總監姚俊業則建議，政府應在短期內盡快測試電動巴士及氫能巴士的營運模式和可行性，及興建基建設施，並在路面進行測試。

本港3間專營巴士營運商已聯同環保團體、能源公司及學者及非牟利機構，組成「零排放交通聯盟」，並草擬《零排放交通建議白皮書》，望推動政府為路面交通減排訂立時間表，合作克服困難。梁啟明稱歡迎聯盟的建議，強調政府過去有資助巴士業界進行新能源巴士測試，有巴士公司已表示對電動巴士有信心，將來會購入。

梁又指，按政府期望2050年前達致「交通運輸零排放」目標，以一架巴士最長用18年推算，聯盟估算最遲可購入的時間為2032年。至於新能源車發展尚在初步階段，當局已承諾在2025年前更新路線圖及清晰時間表，以便商業用車轉營。