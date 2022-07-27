趁保安漏洞派私煙點心紙　組織促部門執法　免青少年誤入歧途

香港私煙問題嚴重，有不法分子利用屋邨的保安漏洞派發俗稱「點心紙」的香煙傳單和網上平台招攬生意。有組織今日(27日)召開記招，表示此舉會令本港的吸煙率反彈，亦擔心有青少年會為「搵快錢」而參與販賣私煙或派送傳單，留下案底影響前途，要求多部門合作打擊私煙問題。有居民則憂慮不法分子行動將「升級」，形容「今次就私煙傳單，下次就毒品傳單」。

區議員張培剛表示，部分屋邨設計有安全漏洞，設有多個出入口。他以寶達邨為例，指該邨的大廈在平台和地下各設一個出入口，然而保安人手有限，不可能每個出口都安排保安駐守，有不法分子就利用漏洞，隨居民進入大廈派發傳單。張培剛透露自己曾向房屋署投訴並要求，增派人手以堵塞漏洞，惟對方僅承諾安排增加錄影機作監察，認為做法「無用」，直指「保障居民治安環境啲錢應該要用」。

寶達邨居民陳先生亦指，經常發現有私煙單張出現在信箱和鐵閘，自己曾多次向保安投訴，惟情況仍然持續。他認為行為「對街坊而言滋擾，對青少年好大影響」，擔心保安漏洞持續，「今次就私煙傳單，下次就毒品傳單」。