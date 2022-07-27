脫示威現場襲警罪　男學生入稟向警索償

1名男學生於2019年8月初在黃大仙示威活動中被捕，他被指撲跌2名警員及被控襲警罪，經審訊後，他被裁定罪名不成立，兼獲訟費。該男學生昨日（26日）入稟區域法院，向1名警員及代表警隊的警務處處長索償，指警員在港鐵黃大仙站外制服他後，向他施襲及虐待，違反《香港人權法案條例》，惟入稟狀未有寫上索償金額。

本案原告嚴世宏（23歲），被告為警員麥永祥及警務處處長。原告在入稟狀指，他在2019年8月3日在港鐵黃大仙站D2出口外，由警員麥永祥扣押，期間因為遭到麥襲擊、虐待、疏忽或違反《香港人權法案條例》而導致受傷。

翻查資料，原告嚴世宏於2019年被控2項襲警罪，指他襲擊警長徐兆雄和警員麥永祥。嚴不認罪受審，控方指他在黃大仙示威活動中撲跌2名警員。該案在觀塘裁判法院審訊，裁判官在控方完成舉證後裁定襲擊麥警員一罪表面證供不成立，認為麥作供時沒有道出事實全部，拒絕接納麥的證供。就警長徐兆雄一罪，由於不能否定嚴可能被人拍跌，結果他亦被裁判官裁定罪名不成立。

案件編號：DCPI 2475/2022