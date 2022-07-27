警破失業津貼詐騙集團　拘18人包括兩骨幹成員　共涉款39萬

新冠肺炎疫情下，本港不少人失業，港府推出「臨時失業支援」計劃，合資格人士可獲得一筆過1萬港元的資助。警方新界南總區於6月上旬作出情報主導的拘捕行動，檢獲虛假的工作證明、強積金紀錄、終止合約通知書等，並發現一個團夥涉嫌用欺騙手段，包括虛報僱傭關係，提供虛假資料及紀錄，招攬申請人作出虛假的陳述及虛報，籍以申請「臨時失業支援」計劃的資助。案件共涉及39宗申請，共涉款39萬港元，其中25宗申請已發放資助。

新界南總區刑事部自昨日（26號）起一連兩日，採取拘捕行動，以「串謀詐騙」拘捕18人（20至55歲），包拘括16男2女。被捕人士包括兩名骨幹成員，報稱為兩間公司的董事，其餘大部分被捕人士報稱無業。行動中，警方檢獲21部手機、17張銀行卡及虛假文件等。

初步調查相信，不法分子透過朋友招攬不同人士，誘使他們製作虛假聲明申請資助，當成功騙取資助後，犯罪團夥會分取款項，由1000-3000港元不等。被捕人士仍被扣留調查，警方不排除再有進一步拘捕行動。