教大課程將引入大灣區元素　分階段安排本科生實地考察

粵港澳大灣區建設為中央重大的發展，香港教育大學為配合未來進程，課程將引入大灣區元素配合社會發展。教大今天(27日)簡介學士學位課程的最新發展，包括將會分階段安排所有本科生到大灣區考察，以加深他們對區内發展的認識。此外，教大又會加強對資訊科技素養的裝備，配合社會和學界的需要。

教大表示，隨着愈來愈多港澳子弟學校落成，在大灣區開展事業成為該校畢業生選項之一。在2023/24學年開始，教大將在課程中加人必修的「跨學院核心科目」，並引人大灣區元素，讓學生更掌握區内的最新發展。此外，教大亦會分階段安排所有的本科生到大灣區考察，預計至2026/27學年，每年將涉及1,300多名學生，内容會與學生主修的專業知識相輔相成，涵蓋歷史文化、創科、經濟、藝術創意產業、青年創新創業及教育培訓等。完成考察後，學生需進行小組匯報及反思。

教大學術及首席副校長李子建指，除了要具備紮實的知識基礎，計劃可讓學生了解大灣區的情況，令學生有足夠的準備，更好的認識，裝備好學生以配合未來發展，方可把握機遇。深圳香港培僑書院龍華信義學校黃騰達校長指，學生去大灣區實習可以增加認識及了解內地發展，他認為香港青年一般英文能力較好，發揮機會較多。東莞暨大港澳子弟學校賴炳華總校長指，計劃可以為大灣區及香港建立橋樑，準教師需要出外見識。