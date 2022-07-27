佛跳牆騙案受害食肆料損逾百萬　樂園酒店套票續成騙徒幌子

多間食肆於過去兩個月相繼「中伏」，收到騙徒來電或WhatsApp訊息訂購大量飯盒，其後要求加單向指定供應商訂購「佛跳牆」等昂貴食材。當食肆向供應商墊支貨款後，騙徒隨即失去聯絡，食肆才驚覺「供應商」其實是騙徒同黨，警方相信受害食肆已被共騙去逾百萬港元。截至今日(27日)，過去一周主題公園或酒店套票繼續位居高危貨品排行榜榜首，市民在暑假期間要多加留意。

過去一周，最常被騙徒利用為行騙幌子的貨品，依次為主題公園或酒店套票、海鮮、傢俬或家庭用品、電子遊戲機或遊戲產品、電器、玩具模型、健康食品、手袋、沐浴用品、服飾波鞋。仍有多個詐騙專頁或帳號尙存，包括EBooking 預訂社、Healthy Home Living、Perfect生活巷、Victoria Harbour、好味道及榮記海鮮坊。

就多間食肆墮「佛跳牆」騙案，警方提醒賣家如接到大額訂單時，應先收取訂金。為防範騙徒製造虛假入數紀錄或收到空頭支票，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」及「戶口帳面結餘」等視為成功轉帳，切勿輕易墊支貨款。