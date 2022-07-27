禁毒基金一般撥款今起接受申請　9.7截止結果明年公布

禁毒基金2022年度一般撥款計劃，今日(27日)起接受撥款申請。有關計劃旨在推廣有助遏止毒品問題而又值得推行的禁毒項目，若符合一個或多個有關戒毒治療及康復、預防教育及宣傳和研究的範疇，相關項目將獲優先考慮。截止遞交申請的日期及時間為9月7日傍晚6時，申請結果預計於2023年第1季公布。

計劃有多個優先考慮範疇的項目，戒毒治療及康復方面，包括具針對性的治療和外展計劃的項目，能兼顧最新的吸毒者人口特徵和吸毒者不同戒毒需要；鼓勵吸毒者的家人參與戒毒治療及康復過程的項目；採用創新方式和使用科技，及早識別吸毒者和作出介入的項目。預防教育及宣傳方面，動員社會各界堅定對抗大麻的項目；提高公眾人士對其他流行毒品禍害認知的項目；令公眾更了解參與販毒活動的嚴重後果的項目。研究方面，對危害精神毒品的特性的研究，以提供更多有關毒禍的資料，並尋找應用於香港的合適治療方法；對不同吸毒者群組的行為模式的研究。

申請表格及指引可於禁毒處網頁下載，有關遞交申請的指引請參閱禁毒基金2022年度一般撥款計劃指引第7段或申請表格第39及40頁。禁毒基金會今年亦將以網上會議形式於8月1日、4日及11日為有意申請撥款者舉行3場簡介會暨經驗分享講座。