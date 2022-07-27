茶葉包裝錯漏多揭藏冰毒　海關檢780萬貨拘運輸男工

海關再破茶葉掩飾販毒案，起獲總值約780萬港元的懷疑冰毒，拘捕一名25歲運輸男工。海關昨午(26日)在大埔區進行反毒品行動，期間在一個屋苑外，發現一名手持行李篋的可疑男子，於是上前截查，繼而從篋內搜出16包以茶葉錫紙包裝的物品。該批茶葉包裝與市面產品非常相似，但關員仔細檢查，留意到包裝上並無正常茶葉應有的資料，包括產地來源、最佳食用日期及商品標籤等，除此之外，包裝印刷同樣錯漏百出，其中講解茶葉沖泡程序的說明文字，短短100字內已有多個錯別字，顯然不是正常茶葉會發生的謬誤。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官張廣達表示，基於上述情況，關員決定打開茶葉作進一步檢查，揭發每包茶葉均藏有真空處理的懷疑冰毒，經點算後，起出約重17公斤的相關毒品，總市值約780萬港元。根據初步調查所得，販毒集團是希望趁暑假臨近囤積毒品，並透過以假亂真的茶葉包裝作出掩飾，逃避執法人員的偵查，但在關員專業及細心檢查下，該些收藏手法均無所遁形。

被捕男子25歲，報稱運輸工人，懷疑為毒販擔當「駁腳」角色，他已被暫控一項「販運危險藥物」罪名，案件明日(28日)在粉嶺裁判法院提堂。海關相信，涉事集團僅運作一段短時間，暫時未知毒品來源，但不排除背後涉及黑幫操控。張提醒市民，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。