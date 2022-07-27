政Whats噏：徐英偉或戰立會補選　新人何敬康冒起

今屆立法會有90個議席，但其中4名選委會界別議員加入「熱廚房」而出現空缺。對於補選，有指今次並無「祝福」，均需靠實力先可以成功搶灘，可見競爭相當激烈，有指需要「王牌」先有機會奪下一席。據聞，新民黨將派出有強大家族背景嘅何敬康出選，雖則有指前民政事務局局長徐英偉暫時無意參選，但最終可能都要復出。

現時新政府內仲有政策局有副局長空缺，政府同時籌組「特首政策組」，可能仲需要喺議員中揀人擔任要職，例如早前傳議員黃元山可能加入「特首政策組」。雖未知最後有幾多議席需要補選，但各政黨都已經開始安排人選。

已退出民建聯嘅張國鈞擔任律政司副司長，該黨有意填補空缺，多人有意出選但預料最終只派一人，例如曾參選選委界議員但落敗嘅陳凱榮、油尖旺區議會前主席葉傲冬同葵青區議員郭芙蓉等都有意參選，但始終要等黨內同意。另外，雖有指徐英偉無意參選，但有該黨成員預料，因今次競爭激烈，各黨派需要拎出「王牌」先有機會跑贏，所以徐最後或復出。

而經民聯最近雖招攬紡織及製衣界議員陳祖恒入黨，但都想派人出選，聽聞有機會係醫生龐朝輝披甲上陣。新民黨都唔輸蝕，相信會派澳門前特首何厚鏵姪仔何敬康出選，該黨早前黨慶，由何敬康壓軸出場獨唱，可見該黨對何嘅重視程度。自由黨就有傳該黨副主席陳曉峰將會參選。另外，上次參選選委會界別議員選舉嘅部分落敗人士亦有意捲土重來，聽聞當中包括全國港澳研究會理事黃梓謙同海洋公園前主席盛智文等。

非建制嘅新思維早前舉辦傳媒茶敍，議員狄志遠當時話積極考慮派人參與補選，同時呼籲其他個建制派政黨參選，認為多元聲音更有利。但當時佢都戴返頭盔，話如果衡量後覺得好大負面影響就會放棄，畢竟選委界係陌生嘅選舉，人選方面就話「都係嗰幾個」。睇返第6屆立法會換屆選舉，副主席黃俊瑯曾參與地區直選，但終落敗。