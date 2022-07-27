退休漢以二胡拉《榮光》被控無牌演奏　不認罪9.5受審

六旬退休漢在東涌街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警察票控無牌演奏樂器。案件今天（27日）在西九龍裁判法院提訊，被告不認罪，暫委裁判官曾慶東將案排期9月5日審訊，預計控方只會傳召1名警員證人。被告在庭外表示自己只是演奏「do re mi fa so」的旋律，沒有叫口號，又表示「願榮光歸我、歸你、歸他也行」。

68歲被告李解新，報稱退休人士，傳票控罪指他在2022年4月29日下午5時06分至29分之間，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在東涌市中心巴士總站的行人路上的公眾街道奏玩二胡。被告今天以普通話答辯，表示不認罪。他指香港很多街頭表演者，反問裁判官誰會認罪、誰有許可證明，又指自己在泰國、英國甚至中國內地都可以街頭演奏，「在民主自由的香港不行嗎？」。裁判官立即表示「唔得喎」，並提醒被告街頭表演要領牌，稱被告「講嗰啲人權公約、國際公約、泰國、英國對你無幫助」，並強調若經審訊後定罪，法庭不會給予量刑折扣。

案件編號：WKS7238/2022