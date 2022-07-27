今增4508確診　輸入佔220宗　至今處方3.8萬劑新冠口服藥

新冠肺炎疫情復熾，確診數連續7天突破4,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(27日)新增4,508宗確診，包括220宗輸入個案；醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏公布，醫管局昨日(26日)再接獲通報有多10名患者離世，分別為7男3女，年齡介乎74至97歲，其中4人來自院舍，全部未完成新冠疫苗接種。

懷疑Omicron BA.2.12.1變種病毒個案比例為3.1%，有輕微上升。當局正討論放寬處方新冠口服藥指引，讓更多確診病人能服藥，至今已處方3.8萬劑相關藥物，而截至上周四(21日)私家醫院報告已向400名病人處方新冠口服藥。

再有4間院舍出現病例，涉及3間安老院舍及1間殘疾院舍，部分人士須檢疫。今日錄得482宗學生呈報個案，分別來自371間學校；另有6間學校個別班別出現多宗確診，均須停課一周，此外有2間學校有校巴出現傳播，包括崇真小學暨幼稚園及香港耀能協會羅怡基紀念學校，有關學生同樣要暫時停課一周。