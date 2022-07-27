再多10名新冠患者不治　包括七旬婦上周三離世後證確診

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日(27日)公布，單日再多10名新冠患者離世，第5波疫情共有9,265宗死亡個案。醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏表示，死亡個案中有9人於昨日(26日)離世，包括7男2女，年齡介乎74至97歲；另有1名76歲女病人則於上周三(20日)被送至急症室後離世，及後法醫檢定為確診。10名死者中，有4人來自院舍，大部分有長期病患，全部均無打針或打1至2針新冠疫苗。

離世個案包括1名97歲的男病者，患有血壓高、曾中風及有腦退化，因心臟衰竭、肺水腫而入院並確診，情況一直惡化至昨日離世；1名89歲女死者已打1針疫苗，曾患乳癌並已康復，糖尿血壓高，及因心臟病需在家聞氧氣，因不適而求醫確診，曾處方口服藥，但因并發器官衰竭於昨日病逝；1名86歲男病人則與家人同住，已打2針，有血壓高、前列腺癌，曾腦中血及腦退化，自行測試確診而求醫，及後氣喘而到急症室，需用呼吸機協助，病況昨日惡化而逝世；1名86歲男病人本身有腎病、血壓高，因上呼吸道感染而求診，最後心臟功能逐衰竭而昨日離世；1名85歲男病人無打針，有三高，上周三(20日)在街上暈倒，送院清醒後出現上呼吸病徵並確診，及後肺部情況惡化而昨日離世。

另外，1名84歲男病人，本身未能自理，有心臟衰竭及曾中風，因發燒氣喘而求醫，及後因并發器官衰竭而昨日離世；1名84歲男病人，有三高、曾中風，他於安老院舍發燒而求診，及後肺部惡化而過生；1名83歲男病人，曾通波仔及有慢性腎病，因氣喘嘔吐而到急症室，當時已心臟停頓。個案轉交死因庭跟進；1名74歲女病人，已打2針，曾中風及血壓高、有腦退化，因發燒屙嘔而求醫，并發細菌性肺炎而情況惡化，最終昨日離世。至於上周三(20日)離世的76歲女病人無打針，無長期病患。她當日在家下被家人發現不省人事，救護車抵達時已無心跳，個案已轉交死因庭跟進。